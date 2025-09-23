وسط ترقب للإعصار "راغاسا".. إجراءات إغلاق في هونغ كونغ

طبقت هونغ كونغ إجراءات إغلاق الثلاثاء وسط ترقب للإعصار الهائل راجاسا، وهو أقوى إعصار مداري في العالم منذ بداية العام الجاري، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، ومن المقرر تعليق معظم الرحلات الجوية حتى يوم الخميس 25\9\2025.

وتكدس الناس في متاجر البقالة وسط حالة من الهلع والتهافت على الشراء، تاركين القليل من البضائع على الرفوف من أجل تخزين الضروريات خوفا من إغلاق للمتاجر لمدة يومين.

وأُغلقت نوافذ المنازل والشركات في جميع أنحاء المدينة بالأشرطة اللاصقة على أمل أن يساعد ذلك في تقليل تأثير أي تهشم محتمل للزجاج.

وقال مرصد هونغ كونغ إن الإعصار راجاسا، المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة، “يشكل تهديدا شديدا لساحل قوانغدونغ”، وهي منطقة صينية مجاورة لهونغ كونغ.

ومن المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته مع اقترابه من ساحل قوانغدونغ ووصوله إلى هونج كونج وتايوان وبر الصين الرئيسي، وذلك بعد أن اجتاح شمال الفلبين أمس الاثنين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن سلطات قوانغدونغ أجلت أكثر من 770 ألف شخص، وقال إن من المتوقع نقل أكثر من مليون ساكن في جميع أنحاء المنطقة اليوم الثلاثاء.

وأصدرت هونج كونج ثالث أعلى تحذير من الأعاصير في الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش) وحثت معظم الشركات وخدمات النقل على الإغلاق. وتعطلت أكثر من 700 رحلة جوية، بما في ذلك في ماكاو وتايوان.