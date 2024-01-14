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وسط تزايد التوتر.. إعلام إسرائيلية: غالانت غادر اجتماع مجلس الحرب

منذ 8 دقائق
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

وكالة الأناضول
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) والقناة الـ12 الخاصة أن التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء أمس السبت 14\1\2024، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 الخاصة أن وزير الدفاع طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم “التشويش” على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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