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وسط توتر بسبب احتمال الهجوم على رفح.. بلينكن يزور إسرائيل

منذ 31 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة القادم في تمديد لجولته في الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة وسط حالة من التوتر بسبب خطط إسرائيلية لشن هجوم عسكري على رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون خطة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات صحيفة عقب اجتماع حول أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا، يوم أمس الثلاثاء.

وقال أوستن: “كنا واضحين بضرورة أن تكون حماية المدنيين في غزة أولوية، ولا ينبغي لأي عملية عسكرية أن تستمر دون خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإجلاء هؤلاء المدنيين من ساحة المعركة ورعايتهم بعد الإجلاء”.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت مخاوفها إلى المسؤولين الإسرائيليين على جميع المستويات، مشددًا أنه نقل أيضًا هذه الرسائل لنظيره الإسرائيلي عدة مرات.

ولفت أن واشنطن تتوقع من المسؤولين الإسرائيليين حماية المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما تدعم واشنطن أمن إسرائيل.

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصديقه على “خطط العملية العسكرية” المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • رويترز

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