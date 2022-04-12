وسط توتر مع بيونغ يانغ.. نشر حاملة طائرات أمريكية قبالة شبه الجزيرة الكورية

قالت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنشط في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية وسط توترات بسبب تجارب الصواريخ الكورية الشمالية ومخاوف من احتمال أن تستأنف بيونجيانج قريبا اختبار أسلحة نووية.

وقالت هيلي سيمز المتحدثة باسم الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان في بيان “تجري المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن عمليات ثنائية مع بحرية قوات الدفاع اليابانية في بحر اليابان”.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي تنتشر فيها مجموعة حاملة طائرات في المياه بين كوريا الجنوبية واليابان وتأتي الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أمريكيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت سيمز إن حاملة الطائرات تجري “عمليات ثنائية اعتيادية” لطمأنة حلفائنا وشركائنا إلى التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة بين المحيطين الهندي والهادي وأن تبقى مفتوحة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها على علم بأن حاملة الطائرات في المياه الدولية لكن الوزارة امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وسبق أن انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية بوصفها مشروع حرب، وقالت إنها تفاقم التوتر.