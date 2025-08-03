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وسط حراسة أمنية مشددة.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم الأقصى!

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2025 10:18 صباحًا
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

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اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”

وذكرت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 1251 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى، في وقت أغلقت فيه شرطة الاحتلال أبواب المسجد أمام المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ورصدت الكاميرات أداء ما يُعرف بـ”صلاة بركة الكهنة” من قبل مجموعات من المستوطنين داخل الأقصى، في تجاوز واضح للمنطقة الشرقية التي كانت تقتصر عليها هذه الطقوس سابقًا، حيث امتد أداؤها إلى مواقع عدة داخل المسجد.

وشهدت الاقتحامات ارتفاعًا في أعداد المستوطنين، الذين تنافسوا على رفع أصواتهم أثناء أداء الطقوس، في حين سُمعت أصوات صلواتهم خارج أسوار المسجد، تحت غطاء أمني مكثف.

مسيرات استفزازية

وشارك بن غفير ليلة أمس في مسيرة للمستوطنين عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلق تصريحات تحريضية قال فيها: “نحن لا نكتفي بالحِداد، بل نفكر في بناء الهيكل، وفي بسط السيادة وفرض الحكم. لقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة، وسنفعل ذلك أيضا في غزة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت منذ مساء أمس السبت، إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا في محيط المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة نت بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى باب الأسباط وباب المغاربة، وتسببت الإغلاقات بأزمات مرورية خانقة في شوارع بلدة سلوان، بالتزامن مع مرور مسيرة للمستوطنين انطلقت من غربي القدس باتجاه حائط البراق، ورفع خلالها المشاركون الأعلام الإسرائيلية.

ووصلت المسيرة إلى منطقة باب الأسباط وسط تعزيزات أمنية مشددة، واستمرت إغلاقات الطرق حتى ساعات ما بعد منتصف الليل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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