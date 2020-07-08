وسط حراسة مشددة..الصين تفتتح مكتبا لوكالة الأمن القومي في هونج كونج

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أعلنت الحكومة الصينية ، الأربعاء، عن افتتاح مكتب جديد للأمن القومي في هونج كونج، مما سيتيح لبكين تطبيق قانون “الأمن القومي” الذي أقره البرلمان .

وسيعمل عناصر المكتب بشكل علني بموجب قانون أمني جديد، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقالت الوكالة: إن” مكتب حماية الأمن القومي التّابع للحكومة المركزيّة في منطقة هونج كونج الإداريّة الخاصّة، افتُتِح صباح الأربعاء، ويقع المكتب في فندق متروبارك، ووُضع علم الصين خارج المبنى.

وأغلقت الشرطة قبل الافتتاح الطرق المؤدية إلى الفندق الذي أحيط بحراسة أمنية مشددة، وتم الكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الأربعاء، بحضور مسؤولين في حكومة هونج كونج، وعناصر من الشرطة.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو/آيار الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.

ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام،أعلنت الأسبوع الماضي، أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي “بصرامة”، وذلك على الرغم التظاهرات الرافضة له.

وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضي ذلك القانون على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لام إن “حكومة هونغ كونغ ستطبق بصرامة هذا القانون”، موجهة تحذير لمن وصفتهم بـ”المتطرفين”.

وأضافت: “أنا أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية”.

واعتبرت لام أن القانون “ليس بالسوء الذي يبدو عليه بالنسبة لهونغ كونغ”، مشددة على أنه “مع مرور الوقت (…) ستصبح الثقة أكبر بمبدأ (بلد واحد بنظامين) وبمستقبل هونغ كونغ”.