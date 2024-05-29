وسط خلاف دبلوماسي.. لولا يبعد سفير البرازيل لدى إسرائيل دون تعيين بديل

أظهرت الجريدة الرسمية في البرازيل اليوم الأربعاء أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أبعد سفيره لدى إسرائيل عن منصبه وأرسله ليكون ممثله الخاص في جنيف.

ويأتي عزل فريدريكو ماير بعد أشهر قليلة من استدعاء لولا له للعودة إلى البرازيل. وجاء استدعاء ماير بعد استدعاء يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي لماير ليخبره بأن لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل.

والتحرك الإسرائيلي له صلة بتصريحات لولا التي شبه فيها حرب إسرائيل على غزة بالمحرقة النازية (الهولوكوست).

ولم يعد ماير إلى إسرائيل منذ ذلك الحين.

وسيشغل في الوقت الحالي منصب الممثل الخاص للبرازيل لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

وبحسب الجريدة الرسمية، لم يُعين بديل له للخدمة في إسرائيل. ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية بعد على طلب للتعليق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.