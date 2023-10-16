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وسط دوي صفارات الإنذار.. وزارة الخارجية: بلينكن ونتنياهو احتميا في قبو

منذ 42 دقيقة
نتنياهو وبلينكن

نتنياهو وبلينكن

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتميا في قبو لخمس دقائق اليوم الاثنين عندما انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب أثناء اجتماعهما.

وأضاف ميلر أن الاثنين غادرا القبو منذ ذلك الحين ويواصلان محادثاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لها “أهمية استراتيجية”.

وردا على سؤال من الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، والتي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري “زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية”.

وأضاف “إن أهميتها الاستراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، والتأثير الذي يترتب على حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب”.

    المصدر :
  • رويترز

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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: زيارة بايدن لإسرائيل لها "أهمية استراتيجية"

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