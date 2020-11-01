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وسط رفض المعارضة.. حزب الحلم الجورجي الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية

منذ 21 دقيقة
فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية في جورجيا

فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية في جورجيا

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أظهرت النتائج شبه الكاملة للانتخابات البرلمانية في جورجيا فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم مع 48.07 في المئة من الأصوات الأمر الذي يخوله من تشكيل حكومة بمفرد، مشددا قبضته على السلطة.

من جهتها، رفضت المعارضة، التي حصدت على 27.12 في المئة من الأصوات، تلك النتائج “المزورة” وتوعدت باحتجاجات متواصلة. كما تعتزم تنظيم احتجاج خلال أسبوع ولا تستبعد مقاطعة البرلمان الجديد.

واستطاعت عدة أحزاب معارضة أخرى تجاوز حد الواحد في المئة اللازم لدخول البرلمان.

ورأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ الانتخابات كانت تنافسية وتمت بشكل باحترام الحريات الأساسية.

من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى مزاعم الضغط على الناخبين وعدم وضوح الخط الفاصل بين الحزب الحاكم والدولة الأمر الذي أعتبرته أنه “قلص ثقة الناس في بعض جوانب العملية الانتخابية”.

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