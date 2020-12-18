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وسط زيادة معدلات الإصابة بكورونا… جونسون يأمل بإمكانية تجنب إغلاق عام ثالث

منذ 47 دقيقة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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اعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن امله في ألا تضطر البلاد للدخول في إغلاق ثالث بعد عيد الميلاد وألا تحذو حذو ويلز وإيرلندا الشمالية في فرض الإجراء لوقف الانتشار المتزايد لكورونا.

وقال جونسون للصحافيين “من الواضح أننا نأمل بشدة أن نتمكن من تجنب أي شيء من هذا القبيل.. لكن الحقيقة هي أن معدلات الإصابة زادت بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية”.

وفي السياق، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن معدل انتشار حالات الإصابة بكورونا ارتفع بشكل حاد وعاد إلى ما فوق 500 ألف إصابة في أحدث البيانات الأسبوعية، بعد انخفاضه في الأسابيع الثلاثة السابقة.

وأوضح أن حوالي 567300 شخص أصيبوا بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، وهو أول أسبوع كامل بعد انتهاء الإغلاق في بريطانيا، ارتفاعا من 481500 في الأسبوع السابق، بحسب “رويترز”.

 

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