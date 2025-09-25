وسط قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة.. إسرائيل تعلن مقتل جندي في القطاع

الدخان يتصاعد من غارة إسرائيلية، بينما يتجه الفلسطينيون النازحون، الذين فروا من شمال غزة بسبب عملية عسكرية إسرائيلية، جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 24 سبتمبر 2025. رويترز

فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء الناحل في معارك شمال القطاع الفلسطيني.

بينما كشف تحقيق أولي للجيش أن الجندي القتيل كان يشرف على نقطة حراسة في معسكر عندما تعرض لنيران قناص، فر من المكان، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أشارت إلى أن “عناصر الجيش الإسرائيلي مشطوا المنطقة دون التمكن من العثور على القناص”.

قصف عنيف

بالتزامن، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفاً عنيفاً على حي النصر غرب مدينة غزة. وصعّد الجيش الإسرائيلي من عملياته الميدانية، حيث قصفت المدفعية أحياء الصبرة والطرج والطفاح والزيتون بعشرات القذائف، كما فجّر مدرعات مفخخة في حي تل الهوى جنوب المدينة، فيما لا تزال الدبابات متمركزة في محيط مفترق الأسرى والمالية.

أما في شمال غربي المدينة، فشنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على حي النصر مستخدمة “الأحزمة النارية” في تدمير المنازل السكنية، بينما تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفترق الكرامة تحت غطاء من الطائرات الحربية والمسيرات.

وفي رفح جنوب القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب محور عسكري، ما أدى إلى سقوط شهداء.

ووسط القطاع، استشهد 20 فلسطينيًا، فيما أدى قصف منزل سكني في بلدة الزوايدة إلى مقتل ثلاثة آخرين، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

في حين، أوضحت مصادر طبية في قطاع غزة للعربية أن نحو 100 فلسطيني استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر أمس الأربعاء، نصفهم من مدينة غزة.

700 ألف نازح

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية ذكرت أمس أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفرار، حيث غادر عشرات الآلاف منهم المدينة خلال يوم واحد. وأوضحت المصادر أن العدد الإجمالي للنازحين في المدينة ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص، مقارنة بحوالي 640 ألف شخص يوم الثلاثاء.

علماً أنه قبل بدء الهجوم، كان يعيش في مدينة غزة، نحو مليون فلسطيني.

فيما، حث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السكان على قطع صلتهم بحماس، مؤكدا أن “الصراع والمعاناة سينتهيان إذا قامت الحركة بالإفراج عن الرهائن وتسليم أسلحتها”. ووفقا لمصادر عسكرية، قال زامير إن الهجوم في مدينة غزة يهيئ الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس.

بينما جدد أقارب الأسرى الإسرائيليين التعبير عن مخاوف متزايدة على سلامتهم، مع تصاعد الهجوم العسكري في غزة.

ولا يزال ما يقارب 45 أسيراً إسرائيليين محتجزين في القطاع، حوالي نصفهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات إسرائيلية.