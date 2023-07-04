وسط مخاوف من تخريب "زابوريجيا".. أوكرانيا تُجري تدريبات لإعداد خدمات الطوارئ

تجري أوكرانيا تدريبات واسعة لإعداد خدمات الطوارئ حول كيفية التعامل مع كارثة إشعاعية محتملة، وسط مخاوف من احتمال قيام روسيا بتفجير محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وقامت أوكرانيا بإجراء عمليات تدريب واسعة في مدينة زابوريجيا هذا الأسبوع على بعد حوالي 30 ميلاً من المصنع، حيث قام رجال الإطفاء وهم يرتدون بدلات المواد الخطرة بمحاكاة تطهير الناس من الإشعاع أثناء الإخلاء.

وأطلق المسؤولون الأوكرانيون تحذيرات متزايدة حول المحطة النووية التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.

وفي هذا الأسبوع، ادعى رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن روسيا قد أكملت الآن الاستعدادات لتخريب المحطة إذا اختارت ذلك وفقا لشبكة ABC نيوز الأميركية.

وقال بودانوف لمجلة The New Statesman إن القوات الروسية زودت أحواض تبريد المحطة بالمتفجرات، والتي إذا دمرت قد تؤدي إلى ذوبان المفاعلات وأضاف أن روسيا نقلت عربات محملة بالمتفجرات إلى أربع من وحدات الطاقة الست بالمحطة.

وقال بودانوف: “لم يكن الوضع على الإطلاق خطيراً كما هو الآن”.

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحذير مرة أخرى يوم السبت في مؤتمر صحافي، قائلا “هناك تهديد خطير” وأن روسيا “مستعدة فنيًا لإحداث انفجار محلي في المحطة يمكن أن يتسبب في تسرب إشعاعي”.

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى التعامل مع التهديد بجدية وردع روسيا عن إتلاف المحطة.

وتعتبر محطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا ومازالت مغلقة إلى حد كبير منذ شهور ولا تنتج حاليا أي كهرباء.

وقالت أوكرانيا إن روسيا قد تختار إحداث نطاقات مختلفة من الأضرار بالمحطة، تتراوح من تسرب إشعاعي أصغر إلى محاولة التسبب في انصهار المفاعلات.

ونفت روسيا الاتهامات واتهمت أوكرانيا بالاستعداد لشن هجوم على المحطة.

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أنهم يخشون من أن الكرملين قد يفجر المصنع في حالة تحقيق أوكرانيا اختراقًا كبيرًا في هجومها المضاد في الجنوب، في محاولة لوقف تقدم القوات الأوكرانية من خلال تلويث المنطقة. كما أنهم قلقون من أن روسيا قد تتسبب في وقوع حادثة في المصنع على أمل تجميد الحرب، من خلال دفع المجتمع الدولي المذعور لإجبار كييف على الدخول في مفاوضات سلام مبكرة لصالح الكرملين.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة الأوكراني، يوري فلاسينكو، للصحافيين في التدريبات إنه في أسوأ السيناريوهات قد يحتاج 138 ألف شخص إلى إجلائهم من زابوريجيا وحدها.

وأوضح أن ما يقرب من 300 ألف آخرين قد يحتاجون إلى إجلائهم من أربع مناطق أخرى.

وقال فلاسينكو إن تدريبات مماثلة أجريت العام الماضي. وفي حالة وجود تهديد حقيقي بحدوث كارثة واسعة النطاق، سيتم إنشاء ثلاث نقاط لإزالة التلوث و23 نقطة تجمع حيث يمكن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة الملوثة التجمع.

وقال رجال الإطفاء الأوكرانيون الذين شاركوا في التدريب لشبكة ABC إنهم يعتقدون أن خطر تخريب روسيا للمصنع حقيقي، لكنهم يأملون ألا يفعلوا ذلك بعد. وقالوا إن مخاوفهم قد نمت منذ تفجير سد كاخوفكا الشهر الماضي.

وأوضحوا أنه إذا كانت روسيا مستعدة للتسبب في كارثة على هذا النطاق، فإنها تشير إلى أنها قد تكون على استعداد لفعل الشيء نفسه مع المصنع.