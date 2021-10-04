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وسط نيويورك.. مجهول يلطخ بالطلاء تمثال جورج فلويد

4 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2021 8:32 صباحًا

تمثال جورج فلويد

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صب شخص مجهول طلاء على التمثال المنصوب في ساحة يونيون سكوير وسط نيويورك للأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، الذي أثار قتله في مايو 2020 احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

وافادت وسائل إعلام أمريكية بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي حينما اقترب شخص على لوح تزلج من التمثال النصفي البرونزي لفلويد، الذي نصبته مؤسسة “Confront Art” وصب طلاء رمادي اللون عليه وفر من الموقع.

وتم تسجيل المخالفة بكاميرات مراقبة، وشرعت الشرطة عمليات البحث عن المشتبه فيه بينما بدأ ناشطون في “Confront Art” غسل الطلاء وإعادة التمثال النصفي إلى مظهره الأصلي.

ولم يتأثر تمثالا المواطنة من ذوي البشرة السوداء، بريونا تايلور، التي قتلت في مارس 2021 بمداهمة من قبل الشرطة، والمشرع الراحل، جون ليويز، بالحادث.

وتم تدشين التماثيل النصفية الـ3 وسط نيويورك في 30 سبتمبر.

https://twitter.com/tuanstpatricktv/status/1444701906996183040

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