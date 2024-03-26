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وصفتها بـ"الوهمية".. إسرائيل: لن نرضخ لمطالب حماس في محادثات الهدنة

منذ 6 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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اتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء بطرح مطالب “وهمية” في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو “إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق”.

وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • رويترز

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