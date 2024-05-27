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وصفته بـ"انتهاك جديد للقانون الدولي".. القاهرة تدين الهجوم الإسرائيلي على النازحين برفح

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن القاهرة تدين بأشد العبارات “قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية”.

وأضاف البيان أن الهجوم يمثل “انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.

وقال مسؤولون في خدمات الصحة والطوارئ الفلسطينية إن ما لا يقل عن 35 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات أمس الأحد في غارات جوية إسرائيلية بمنطقة مخصصة للنازحين بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 26 أيار/مايو الجاري، مجزرة مروعة بشنه 3 غارات إسرائيلية على أحياء سكنية في رفح بعد قصفه مخيم النازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي ادعى الاحتلال أنها منطقة “آمنة”.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرون بعد أن استهدفت عدة غارات جوية إسرائيلية مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النيران في خيامهم.

وقال مسعف إن العدد النهائي للشهداء في مخيم تل السلطان لم يتحدد بعد، مضيفا أن العشرات أصيبوا جراء الحريق الذي أعقب الغارات وأن السكان ما زالوا يحاولون إخماده.

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    المصدر :
  • رويترز

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