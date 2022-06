وصلت إلى نقطة معقدة... أهم القضايا العالقة بمحادثات فيينا

أفادت مصادر مطلعة على محادثات فيينا لوكالة “رويترز”، أن من بين القضايا المتبقية على طاولة المفاوضين، عدول إيران عن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيوم.

كذلك أكد مسؤول إيراني لـ”رويترز” أن مسألة العقوبات تندرج أيضا ضمن تلك التعقيدات، قائلا “هذه واحدة من القضايا الأساسية التي أبطأت المحادثات. ينبغي رفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق ترمب سواء كانت نووية أم غير نووية”.

The areas of disagreement reduced significantly at the Vienna talks on #JCPOA. But Mr. Araghchi is right: the remaining outstanding issues are rather complicated. A very creative and responsible approach is needed to find solutions. https://t.co/91VY9gxHtk

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 31, 2021