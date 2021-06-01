وصلت إلى نقطة معقدة... أهم القضايا العالقة بمحادثات فيينا

أفادت مصادر مطلعة على محادثات فيينا لوكالة “رويترز”، أن من بين القضايا المتبقية على طاولة المفاوضين، عدول إيران عن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيوم.

كذلك أكد مسؤول إيراني لـ”رويترز” أن مسألة العقوبات تندرج أيضا ضمن تلك التعقيدات، قائلا “هذه واحدة من القضايا الأساسية التي أبطأت المحادثات. ينبغي رفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق ترمب سواء كانت نووية أم غير نووية”.

The areas of disagreement reduced significantly at the Vienna talks on #JCPOA. But Mr. Araghchi is right: the remaining outstanding issues are rather complicated. A very creative and responsible approach is needed to find solutions. https://t.co/91VY9gxHtk — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 31, 2021

القضايا المتبقية معقدة

بدوره، أشار المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الذي يترأس الوفد الروسي في المفاوضات النووية، ميخائيل أوليانوف، إلى صعوبة المسائل المتبقية.

وقال في تغريدة ليل الاثنين/الثلاثاء، تعقيبا على تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين:” تقلصت مجالات الخلاف بشكل كبير خلال محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، لكن السيد عراقجي محق فالقضايا العالقة المتبقية معقدة نوعًا ما”.

كما شدد على أن الوفود المفاوضة في العاصمة النمساوية تحتاج إلى “نهج مبدع ومسؤول للغاية لإيجاد حلول”.

تزداد تعقيداً

إلى جانب تلك القضايا المعقدة أصلا، أتى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس ليزيد هذا الملف تعقيدا، لا سيما بعد أن أعربت الوكالة عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الإيرانية النووية غير المعلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفق ما جاء في تقريرين اطلعت عليهما وكالة “فرانس برس” الاثنين.

يشار إلى أن مجلس حكام الوكالة سيناقش هذين التقريرين الأسبوع المقبل في وقت تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها بالعاصمة النمساوية، في محاولة لإحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015 والهادف إلى منع طهران من حيازة السلاح النووي، وذلك بحسب “العربية”.