السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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وصول أول سفينة ترفع علما أجنبيا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب

منذ 33 دقيقة
سفينة_ أرشيفية

سفينة_ أرشيفية

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قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة ترفع علما أجنبيا وصلت إلى أوكرانيا السبت، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط، وسيتم تحميلها بالحبوب.

وأضاف الوزير على فيسبوك أن سفينة الشحن العامة فولمار إس التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وانطلقت الاثنين من ميناء أوديسا في أوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وبرعاية تركيا والأمم المتحدة حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.

إلى هذا، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة “رازوني” (Razoni) التي تحمل الذرة الأوكرانية غادرت صباح اليوم الاثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان. وأشارت إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون.

ويظهر من خدمة تتبع حركة السفن (marinetraffic) أن السفينة تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان، وأن السفينة من المتوقع أن تصل الوجهة النهائية الأربعاء (03 أغسطس 2022).

ويمكن تتبع حركة السفينة من خلال الضغط على رابط “تتبع أول شحنة حبوب”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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