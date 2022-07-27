الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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وصول أول شحنة من لقاح جدري القردة إلى إسرائيل

منذ ساعة واحدة
جدري القردة

جدري القردة

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أعلنت إسرائيل،الأربعاء، عن وصول الشحنة الأولى المكونة من 5600 جرعة من لقاح جدري القردة.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائليية، بأنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل اللقاحات إلى صناديق الصحة لتوزيعها.

وكتب وزير الصحة نيتسان هورويتز على حسابه على تويتر “لقد قمنا أيضًا بتوسيع مجموعة المختبرات ، وصياغة الإرشادات ، وجاهزون لتطعيم الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى في الأيام المقبلة”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في شهر مايو الماضي تسجيل إصابة بجدري القردة، هي الأولى في الشرق الأوسط، بعد رصد دول عدة في أوروبا وأميركا الشمالية إصابات بالمرض الذي يؤكد خبراء انتشاره بين المثليين جنسيا.

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تأكدت إصابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري القردة بعد عودته حديثا من أوروبا الغربية حاملا أعراض المرض.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت بأن الرجل خالط شخصا مصابا بجدري القردة في الخارج، مشيرة إلى أن عينة أُخذت لفحصها وأنه وضع في الحجر في مستشفى إيخيلوف وأعراض إصابته خفيفة.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وذلك أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

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