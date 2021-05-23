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وصول أول مسؤولة أممية لقطاع غزة لتفقد أضرار العدوان الإسرائيلي

منذ 15 ساعة
لين هاس تينغز

لين هاس تينغز

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وصلت صباح اليوم الأحد، لين هاس تينغز إلى قطاع غزة لتفقد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، في حين يتوقع أن تفتح المكاتب الحكومية أبوابها اليوم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، وسط محاولات بطيئة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية بالقطاع.

وتعد منسقة الشؤون الإنسانية للمناطق الفلسطينية في الأمم المتحدة لين هاس تينغز،أول مسؤولة أممية تصل للقطاع.

وناشدت تينغر إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة الإبقاء على حالة وقف إطلاق النار؛ لإفساح المجال لتقييم حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وأثناء زيارتها لقطاع غزة، تحدثت هاس تينغز إلى مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، واعتبرت أن الأضرار لم تطل البنى التحتية فقط، بل العائلات الفلسطينية أيضا.

إحصاءات أولية

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 17 ألف وحدة سكنية أو تجارية في قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في غزة قوله إن ألفي وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل خلال القصف، في حين تضررت 15 ألف وحدة جزئيا.

ونقلت الوكالة عن الأمم المتحدة قولها إن 800 ألف شخص في غزة لا يحصلون بانتظام على مياه شرب نظيفة، وإن نحو 50% من شبكة المياه في غزة دمرت خلال المعارك الأخيرة.

وذكرت الأمم المتحدة أن 53 مؤسسة تعليمية، و6 مستشفيات، و11 مركزا صحيا؛ تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي.

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