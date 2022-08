وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية إلى الهند

وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية، اليوم الجمعة، إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

وحطت طائرة الشحن العسكرية الأميركية “سوبر غالاكسي” محملة بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين، إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى، ونحو مليون من أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، حطت في مطار نيودلهي الدولي، بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وجاء تسليم المعدات والأجهزة الطبية الأميركية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

The first of several emergency COVID-19 relief shipments from the United States has arrived in India! Building on over 70 years of cooperation, the United States stands with India as we fight the COVID-19 pandemic together. #USIndiaDosti pic.twitter.com/OpHn8ZMXrJ

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) April 30, 2021