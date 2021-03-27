الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان

27 - مارس - 2021
القوات الجوية الملكية السعودية

القوات الجوية الملكية السعودية

A A A
طباعة المقال

اكتمل، السبت، وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة ( مصحف الجوية ) في جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي 2021 ).

وكان في استقبال المشاركين الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض الزهراني وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح الروقي.

حيث تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ( تورنیدو ) وبكامل أطقمھا الجویة والفنیة والمساندة إلى جانب القوات الجوية الأميركية و القوات الجوية الباكستانية الدولة المضيفة.

وأوضح المقدم الطيران الركن فايح الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) تهدف إلى دعم أواصر التعاون بين البلدين ويأتي التمرين ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة و إبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.

هذا وقد كان قائد القوات الجویة الملكية السعودية الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزیز، قد وقف على استعدادات مجموعة القوات الجویة المشاركة في التمرین في قاعدة الملك عبدالعزیز الجویة بالقطاع الشرقي، قبل مغادرتها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من ھذا التمرین، بما یعود علیھم بالنفع في تأدیة مھامھم القتالیة على أكمل وجه.

مؤكداً على الجمیع التقید بالإجراءات الاحترازیة للوقایة من فایروس كورونا، والحرص على سلامة التنفیذ.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

ملك الأردن ولابيد
ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمّان
بطاقة مير المصرفية الروسية
إيران تبدأ قريبا في استخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية
ناقلة نفط إيرانية
ناقلة إيرانية تستعيد جزءا من شحنة نفط صادرتها أمريكا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟