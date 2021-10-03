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وصول عين “شاهين” إلى اليابسة في شمال سلطنة عُمان

منذ 36 ثانية
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2021 8:19 مساءً
الإعصار شاهين

الإعصار شاهين

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وصل إعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

حسب تغريدة للوكالة في تويتر، دخل “عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة”.

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وأفادت هيئة الأرصاد العُمانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن مركز الإعصار شاهين يبعد عن ولاية المصنعة 30 كم، و65 كم عن ولاية السويق، ومن المحتمل أن يعبُر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً بين ولايتي المصنعة والسويق.

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