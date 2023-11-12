وصول مجموعة من الأجانب والمصابين إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح

أفادت أربعة مصادر أمنية مصرية أن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر اليوم الأحد، بعد إعادة فتح معبر رفح.

وقالت المصادر إن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج إضافة إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم بينما يخضع آخرون لإجراءات العبور.

وكانت عمليات الإجلاء عبر المعبر توقفت يوم الجمعة بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد أن موسكو بدأت إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإن أكثر من 60 من حاملي جوازات السفر الروسية عبروا إلى مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة إلى مصر صعوبات. وبدأ إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في الأول من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وتوقفت عملية الإجلاء عدة مرات الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفون يعملون في مجال الإغاثة إنه أصاب قوافل طبية أو استهدفها.

وقالت وزارة الطوارئ “في الوقت الحالي، يعبر مواطنو الاتحاد الروسي الراغبون في مغادرة منطقة النزاع نقطة التفتيش”.

وأضافت “يقدم المتخصصون في وزارة الطوارئ الروسية المساعدة الطبية والنفسية للأشخاص الموجودين على الأرض ويمدونهم بالطعام والماء”.

وقالت إن المواطنين الروس سينُقلون إلى القاهرة وسيحصلون على المساعدة لإنهاء الأوراق اللازمة.

ولم تذكر الوزارة عدد المواطنين الروس الذين من المتوقع أن يغادروا غزة. وذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو ألف روسي ومواطن من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عبروا عن رغبتهم في مغادرة غزة.