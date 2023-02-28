وضعٌ متوتر للغاية.. موسكو تُركّز هجماتها على باخموت وإحباط 60 هجومًا روسيًا

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تركز هجماتها في شرق خاركيف وباخموت وليمان، مشيرًا إلى أنه أحبط 60 هجومًا روسيًا خلال 24 ساعة. فيما قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن الوضع في محيط مدينة باخموت أصبح متوترًا للغاية.

وفي رسالة على “تليغرام”، أوضح الجنرال الأوكراني أن القوات الروسية دفعت بوحدات هجومية تابعة لمجموعات فاغنر العسكرية في محاولة لاختراق دفاعات الجيش الأوكراني بهدف فرض حصار على المدينة.

وفيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عامها الثاني، ذكرت وكالة “تاس” الروسية أن عربات مدرعة أميركية الصنع تحمل مواد كيميائية تحركت نحو خط التماس للقيام بعمل استفزازي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخطط لاستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، حيث كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، عن تقدم عربات مدرعة أميركية الصنع، تحوي مواد كيميائية، نحو خط التماس استعداداً للقيام بأعمال استفزازية.

وفي إيجاز قدمه اليوم الثلاثاء، قال كيريلوف: “تم تحميل مركبات مدرعة أميركية الصنع بشحنة سُلمت في صناديق عليها نقش (حروف “بي- زد” بالإنجليزية) وموسومة بخطين أحمرين يدلان على أن المواد ذات محتوى سام، بالإضافة إلى وجود علامات أخرى تحوي عبارة “سي-إس ريوت” أي مواد محرضة أو مثيرة (مؤثرة عصبيا)”، وأضاف: “وضعت الشحنة على عربات مدرعة أميركية الصنع تتقدم ضمن قافلة إلى خط التماس”.

خطط مزعومة ونية مبيتة

هذا واعتبر كيريلوف أن تصريحات السفير الأميركي السابق لدى روسيا جون سوليفان، حول خطط روسيا المزعومة لاستخدام أسلحة كيميائية، نية مبيتة من قبل واشنطن نفسها والمتواطئين معها للقيام بعمليات استفزازية يستخدمون فيها مواد كيميائية سامة في أوكرانيا.

وقال: “في 22 فبراير، عقدت منظمة أميركية غير حكومية ذات نفوذ، مؤتمراً حول الأحداث في أوكرانيا، وخلال الحدث، أدلى السفير الأميركي السابق لدى روسيا جون سوليفان بتصريحات:” تخطط القوات الروسية لاستخدام أسلحة كيماوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف كيريلوف: “إننا نعتبر هذه المعلومات نية مبيتة لدى الولايات المتحدة وشركائها للقيام بأعمال استفزازية في أوكرانيا باستخدام مواد كيماوية سامة”.