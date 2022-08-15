وضع إنساني لا يحتمل.. طلب من الصلب الأحمر للدول والمنظمات المانحة بشأن أفغانستان

ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول والمنظمات المانحة اليوم الواقع في 15 آب 2022 تنحية اعتراضاتها السياسية على حركة طالبان جانبا واستئناف تدفق المساعدات إلى مؤسسات الدولة الأفغانية لتخفيف وضع إنساني “لا يحتمل” هناك.

وأقامت طالبان، الحركة الإسلامية المتشددة، احتفالات بسيطة بالذكرى السنوية الأولى لوصولها إلى السلطة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد في ظل فقر متصاعد وجفاف وسوء تغذية مما جعل قرابة نصف السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للإبقاء على حياتهم.

واللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من المنظمات التي تقدم مساعدات للمحتاجين الأفغان بعد أن أوقف المانحون فجأة تمويل كابول ردا على استيلاء الحركة على السلطة وسط مخاوف بشأن مدى احترام حكام أفغانستان الجدد لحقوق النساء ومخاوف من انتهاك العقوبات المفروضة على الحركة.

لكن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني قال إن وقف التمويل أمر لا يمكن تحمله. وأضاف “لا يمكن أن تحل المنظمات الإنسانية وحدها محل المؤسسات العامة في دولة عدد سكانها 40 مليون نسمة”.

ومضى يقول “رسالتنا الأساسية هي، في الحقيقة، أننا نطلب من الدول ووكالات التنمية العودة إلى أفغانستان ومواصلة دعمها للأفغان الذين يواجهون بالفعل اليوم وضعا فوق الطاقة”.

ولسد ثغرة التمويل، يقدم الصليب الأحمر الدعم لنحو 33 مستشفى كي تستمر في تقديم خدماتها، إذ سيدفع أجور العاملين وسيقدم الوقود لسيارات الإسعاف والوجبات للمرضى.