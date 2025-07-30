وضع "هش" على الحدود.. تايلاند وكمبوديا تتهمان بعضهما بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار

وحدة عسكرية تايلاندية متنقلة تؤدي مهامها بعد تبادل تايلاند وكمبوديا لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة، في سورين، تايلاند، 25 يوليو 2025. رويترز

اتهمت تايلاند اليوم الأربعاء كمبوديا بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرماه البلدان وأنهى اشتباكات حدودية استمرت لأيام، مضيفة أن قوات كمبودية شنت هجوماً ليلياً على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنّ هذا الهجوم “يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أنّ “هذا العمل العدواني يشكّل مرة أخرى انتهاكا واضحا من جانب القوات الكمبودية لاتفاق وقف إطلاق النار وافتقارها لحسن النية”.

واتّفقت بانكوك وبنوم بنه على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه ليل الاثنين بعد 5 أيام من تبادل الجارتين إطلاق النار على حدودهما الممتدة بطول 800 كيلومتر.

وبحسب وزارة الخارجية التايلاندية، فإنّ عددا من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية تعرضوا لهجوم صباح الأربعاء من قِبل “قوات كمبودية” مُجهّزة بـ”أسلحة من أعيرة صغيرة” وقنابل يدوية.

وأكّد المتحدّث باسم الحكومة التايلاندية، جيرايو هوانغساب، في بيان بوقوع اشتباكات ليلية، مشددا على أنّ “الجانب التايلاندي حافظ على سيطرته على الوضع”.

وأوضح المتحدّث أنّ الوضع العام على طول الحدود “طبيعي” منذ الساعة الثامنة صباحا (الواحدة بتوقيت غرينتش).

وكان الجيش التايلاندي اتّهم الجيش الكمبودي، الثلاثاء، بانتهاك الهدنة في مواقع متعدّدة، لكنّ بنوم بنه نفت ذلك.

وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية.

وضع هش

وأودت المعارك التي اندلعت على عدّة جبهات يبعد بعضها عن الآخر مئات الكيلومترات أحيانا بحياة 43 شخصا على الأقلّ وتسبّبت في نزوح نحو 330 ألف مدني، بحسب أحدث البيانات.

واتّفق رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي ونظيره الكمبودي هون مانيت على وقف لإطلاق النار خلال اجتماع عقد بوساطة ماليزيا وبدعم من الولايات المتحدة والصين.

والثلاثاء، وبالرغم من الاتهامات المتبادلة، اجتمع قادة عسكريون من الطرفين، عملا بأحكام الاتفاق، بحسب ما أفاد كلّ من بانكوك وبنوم بنه.

وأعلن الجيش التايلاندي الاتفاق على تدابير لخفض التصعيد، من بينها “وقف التعزيزات أو تحركات القوات التي قد تؤدي إلى سوء تفاهم”.

وفي وقت لاحق، حذرت ماراتي ناليتا أندامو الناطقة باسم الخارجية التايلاندية من أن “الوضع ما زال هشّا”.

وبحسب بيانات رسمية، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 30 تايلانديا، بينهم 15 جنديا، و13 قتيلا بينهم 5 عسكريين، على الجانب الكمبودي.

كذلك، نزح أكثر من 188 ألف تايلاندي عن المناطق المعرضة للخطر، بحسب بانكوك، على غرار أكثر من 140 ألف كمبودي، وفقا لبنوم بنه.

ولم تشهد المنطقة تصعيدا كهذا منذ عام 2011 الذي أودى بحياة 28 شخصا.

ووصلت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين، اللتين تجمعهما روابط ثقافية واقتصادية وطيدة، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأشعل مقتل جندي من الخمير في تبادل لإطلاق النار في منطقة متنازع عليها في مايو (أيار) فتيل الأزمة الأخيرة. ومذاك، أعلن الطرفان سلسلة من التدابير تسبّبت في خفض المبادلات التجارية ونزوح السكان في ظلّ تنامي الخطاب القومي.

وقبل اندلاع الاشتباكات، طردت تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه. وردّت كمبوديا بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع جارتها “إلى أدنى المستويات”.

وانفجر هذا التصعيد معارك مسلّحة، بالرغم من الدعوات إلى التهدئة الصادرة عن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين هم على علاقة جيّدة بالبلدين.