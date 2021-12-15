وعد من المستشار الألماني الجديد للأجانب الراغبين بالعمل في بلاده

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حكومته ستسهل مسألة قدوم واندماج الأجانب الراغبين بالعمل في ألمانيا.

وأضاف شولتس في أول خطاب له أمام البرلمان كمستشار خلفا لأنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستحارب التطرف اليميني الذي كان بمثابة أكبر تهديد للديمقراطية في البلاد.

وتابع: “نحن بلد هجرة، لكن يجب أن نعمل على أن نصبح دولة أفضل من أجل الاندماج”.

وتخطط الحكومة الجديدة، وتضم تحالفا غير مسبوق من الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، وحزب الخضر البيئي والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والحصول على جنسيات متعددة.