وفاة أكثر من 700 طفل في مراكز للتغذية بالصومال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء، إن مئات الأطفال لقوا حتفهم بالفعل في مراكز التغذية في أنحاء الصومال، وذلك بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة.

وقالت وفاء سعيد، ممثلة يونيسف في الصومال، في إفادة صحفية “أفادت تقارير بأن حوالي 730 طفلا لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها”.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي غيابا للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

المجاعة على أبواب الصومال

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق بالصومال خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويقول الخبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في مؤتمر صحفي في العاصمة الصومالية مقديشو “المجاعة على الأبواب”.

وأوضح جريفيث أن هناك مؤشرات على أن هناك مجاعة سوف تحدث في مناطق من جنوب وسط الصومال لكنها أسوأ من تلك التي حدثت في عامي 2010 و2011، بسبب أربعة مواسم من شح الأمطار وعقود من الصراعات.