الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـ"الفيروس القردي B"

18 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 5:56 مساءً
قرد

قرد

A A A
طباعة المقال

تم تسجيل وفاة لأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس “Monkey B Virus (BV)” (الفيروس القردي B، أي هربس “ب”)، وهو طبيب بيطري في بكين.

وبحسب ما نُقل عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية “CDC” للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كانت قد ظهرت على الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عاما، والذي يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير البشرية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس.

وأشار الموقع إلى أن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات وتوفي في النهاية في 27 مايو الماضي، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريا بهذا الفيروس في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية تم تحديدها في الصين، إذ أنه وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كثفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.

ووفقا للصحيفة، يمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويذكر أن معدل الوفيات به تصل إلى 70-80%، بحسب “globaltimes.cn”.

    المزيد من أخبار العالم

    بريطانيا والصين
    توتر صيني بريطاني.. وبكين ترفض تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    مفقود منذ 10 سنوات.. بايدن يحث سوريا على تأمين عودة الصحفي "أوستن تايس"
    محاولة الرئيس التونسي تطويع القضاء لاقت رفضاً محلياً ودولياً
    محكمة تونسية توقف قرار الرئيس سعيد بحق 50 قاضياً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!