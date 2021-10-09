وفاة أول رئيس إيراني بعد الثورة في باريس

توفي، اليوم السبت، أول رئيس جمهورية بعد الثورة في إيران، أبو الحسن بني صدر، في أحد مستشفيات باريس عن عمر ناهز الـ89 عاما.

ونشر موقع ”أخبار روز“ الإيراني المعارض، بيانا صادرا عن أسرة أبو الحسن بني صدر، أعلنت فيه اليوم السبت عن وفاته بسبب معاناته الطويلة من المرض.

وجاء في البيان: ”بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبترير بباريس، انتقل إلى رحمة الله“.

ولد أبو الحسن بني صدر عام 1933 في باغشة بمدينة همدان غرب إيران، ووالده آية الله نصرالله بني صدر، ووالدته أشرفي فاتح.

وكان بني صدر يبلغ من العمر 45 عاما أيام اندلاع الثورة، ومن القلائل الذين استقبلوا مؤسس النظام الراحل في حينها آية الله الخميني في مطار باريس قبل أشهر قليلة من الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وقال في إحدى مقابلاته الأخيرة مع إذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة: ”سقوط الجمهورية الإسلامية غير مرجح“.

وأضاف: ”الانتخابات في إيران ليست فقط حرة، بل مصحوبة بإذلال الناخبين، لأنه لا حرية في الترشح ولا حرية التصويت“.

وأبو الحسن بني صدر هو أول رئيس لإيران بعد الثورة عام 1979 التي أسقطت نظام الشاه محمد رضا بهلوي، والذي واجه مؤسس النظام آية الله الخميني وحزب الجمهورية الإسلامية.

أطاح به الخميني أولا ثم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وانتقل إلى باريس، وبعد ذلك، ظل دائما معارضا للحكومة الدينية الحاكمة في إيران.