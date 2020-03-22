وفاة أول طبيب فرنسي بفيروس كورونا

أعلنت باريس وفاة أول طبيب فرنسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقما أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في العاصمة الفرنسية الأحد.

وكان الطبيب المتوفى، الذي لم يعلن عن هويته، يعمل في خدمة الإسعاف بمستشفى في منطقة لواز شمالي فرنسا.

وجاء الإعلان عن وفاة الطبيب على لسان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، خلال في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء “كوفيد 19”.

وأوضحت المنظمة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.