وفاة اثنين جراء أمطار غزيرة في نيويورك

سيارات تخوض في مياه أمطار غزيرة في مدينة نيويورك في 30 أكتوبر تشرين الأول 2025. رويترز

قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز إن أمطارا غزيرة هطلت على المدينة الأمريكية أمس الخميس أدت إلى وفاة شخصين فيما تسببت العواصف المصاحبة في تعطيل الرحلات الجوية وحذرت سلطات الطقس من سيول في بعض المناطق.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث سيول وأضرار. وقال مسؤولون في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك في المدينة إن جداول الرحلات الجوية شهدت اضطرابات.

وكتب آدامز على موقع إكس “حطمت هذه العاصفة الأرقام القياسية لهطول الأمطار في 30 أكتوبر”، مضيفا أن معظم الأمطار التي كان من المتوقع أن تهطل على مدى بضع ساعات انهمرت في فترة 10 دقائق بعد الظهر.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات في مناطق ساحلية لأجزاء من برونكس وبروكلين وكوينز.