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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

منذ 25 دقيقة
فاليري جيسكار ديستان

فاليري جيسكار ديستان

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توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى دون الكشف عن السبب.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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