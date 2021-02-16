وفاة السجين الإيراني بهنام محجوبي بسبب التعذيب

بعد أيام من نقله من سجن إيفين بطهران إلى المستشفى إثر تدهور صحته، توفي السجين السياسي الإيراني بهنام محجوبي حسب ما أعلنت وكالة “هرانا” الحقوقية التابعة لجمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين.

وذكرت الوكالة أن محجوبي توفي بعد أربعة أيام من نقله إلى مستشفى لقمان حيث كان الطبيب المعالج قد أخبر أقاربه في وقت سابق أنه فقد الوعي منذ 3 أيام وأنه لا يستطيع التنفس بدون أجهزة.

وبحسب التقرير، نُقل بهنام محجوبي إلى المستشفى يوم السبت الماضي، بعد إصابته بتسمم بالدواء في المركز الطبي بسجن “إيفين” بعد ما كان يتلقى علاجا بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة الاعتقال.

وكان محجوبي يقضي عقوبته في سجن إيفين منذ حزيران الماضي، بسبب مشاركته في احتجاجات الأقلية الصوفية ” الغوناباديين” التي ينتمي اليها، بالرغم من أنه كان يخضع لإشراف طبيب نفسي بسبب مرضع العصبي، كما أن الطبيب الشرعي قد أصدر قرارا بأنه غير قادر على تحمل العقوبة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو لأمه تشتكي من منعها من زيارة ابنها في المستشفى أمس الاثنين بالرغم من تدهور صحته بالكامل.

« من مادر #بهنام_محجوبی هستم.

نمی‌گذارند بچه‌ام را ببینم.

سرباز نمی‌گذارد بچه‌ام را ببینم.

من مادرم، به که بگویم که می‌خواهم بچه‌ام را ببینم.» سوز این دل_بی‌هیچ شرحی بر جملات_ دامان شما را خواهد گرفت.(وَ لا یُمْکِنُ الْفِرارُ مِنْ حُکُومَتِکَ) pic.twitter.com/G0nsVVrGoK — Sara Massoumi (@SaraMassoumi) February 15, 2021

وفي فيديو آخر ظهرت الأم وهي تلطم على وجهها، بينما تحاول ناشطات تهدئتها.

#بهنام_محجوبی را از زندان به بیمارستان لقمان منتقل کردن، سطح هشیاری بهنام بسیار پایین اومده و به کما رفته و مادر بهنام که برای دیدن بچه ش زجه می‌زند اما بهش اجازه ملاقات #جگر_گوشه_اش را نمی‌دهند. لعنت به اول و آخرتون و لعنت به این زندگی که برای مردم ساختین pic.twitter.com/XDT1vcXElF — اسماعیل بخشی (@bakhshi_esmaeil) February 15, 2021

وكان محجوبي قد كشف في رسالة مسربة عن تعرضه للتعذيب في زنزانات الاستخبارات الإيرانية ثم في المستشفى، وقال فيها: “لقد كبلت على شكل صليب على السرير وحُقنتُ بإبرة وأعطوني حبوبًا، ثم تبول عناصر الاستخبارات عليّ وفعلوا أشياء أخجل من قولها”.

وحذر محجوبي صراحة بعد شرح ما تعرض له من تعذيب من تصفيته قائلا: “إنهم سيقتلونني”.

واعتقل بهنام محجوبي (33 عاما) أول مرة خلال احتجاجات الصوفيين في طهران في شتاء عام 2018 بسبب مضايقة السلطات لزعيم الطائفة، وأطلق سراحه بكفالة بعد فترة حتى حكم بالسجن في حزيران /يونيو 2020 بالسجن لمدة عامين.

ووجهت محكمة الثورة إليه تهمة “التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي من خلال المشاركة في تجمع غير قانوني”، وذلك بحسب “العربية”.