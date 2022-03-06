وفاة السفير الهندي لدى فلسطين داخل شقته في رام الله

عثر، الأحد، على جثة السفير الهندي لدى فلسطين، موكول آريا، متوفيا داخل شقته في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ولم يتم الإعلان رسميا عن سبب الوفاة، فيما لم يصدر تعقيب من السفارة الهندية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان إنه: “صدرت تعليمات فورية من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة”.

وأعلنت أان “كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة”.

وكان السفير الهندي تسلم مهامه رسميا منتصف العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجيية الفلسطينية إنها “تلقت وزارة ببالغ الذهول والصدمة نبأ وفاة سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكول آريا”.

وأضافت: “وبهذه المناسبة الحزينة يتوجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة الى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه”.

وتابعت: “كما وتعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ الحزن والخسارة والالم بوفاة السفير آريا”.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تجري اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لاتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد إلى الهند لمواراته الثرى.