وفاة السناتور الكولومبي أوريبي بعد شهرين من إصابته بطلق ناري في حملة انتخابية

منذ 11 دقيقة
السناتور الكولومبي الراحل ميغيل أوريبي، رويترز

قالت عائلة السناتور الكولومبي ميغيل أوريبي، الذي كان يعالج في المستشفى منذ تعرضه لإطلاق النار في يونيو حزيران، إنه توفي عن عمر ناهز 39 عاما.

وكان أوريبي، المرشح المحتمل للرئاسة عن المعارضة اليمينية، قد أصيب برصاصة في الرأس خلال تجمع انتخابي في العاصمة بوجوتا يوم السابع من يونيو حزيران، وخضع منذ ذلك الحين لعدة عمليات جراحية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكتبت زوجته ماريا كلوديا تارازونا على وسائل التواصل الاجتماعي “أسأل الله أن يرشدني إلى طريق العيش بدونك… ارقد بسلام يا حب حياتي، سأعتني بأطفالنا”.

وسطع نجم أوريبي على الصعيد السياسي سريعا، وأصبح نائبا معروفا عن حزب الوسط الديمقراطي اليميني ومرشحا رئاسيا معروفا بانتقاداته الحادة لإدارة الرئيس اليساري جوستابو بيترو.

وقاد أوريبي قائمة حزب الوسط الديمقراطي في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التشريعية لعام 2022 تحت شعار “كولومبيا أولا”، وفاز بمقعد في المجلس.

    المصدر :
  • رويترز

