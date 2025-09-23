وفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر صباح اليوم: «انتقل إلى رحمة الله -تعالى- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسيُصلى على جثمانه -رحمه الله- بعد صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض».

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن تُقام صلاة الغائب على الفقيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وفي جميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر من هذا اليوم.

وأشار البيان إلى أن السعودية والعالم الإسلامي فقدا برحيله عالماً جليلاً، أفنى عمره في خدمة العلم، والدعوة، والإفتاء، وأسهم بعطاءاته في خدمة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.

وتقدّم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأحرّ التعازي، وصادق المواساة لأسرة الفقيد، وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية، سائلين الله -تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وفيما يلي نبذة عن حياة المفتي الراحل:

ولد عبدالعزيز آل الشيخ في 30 نوفمبر 1943م في مكة المكرمة، وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة، وكان تلميذا لدى محمد بن سنان الذي حفظه القرآن الكريم بعد وفاة والده بثلاثة أعوام.

نشأ عبدالعزيز آل الشيخ يتيما، وحفظ القرآن في سن مبكرة، وفقد بصره في العشرينات من عمره، درس العلم الشرعي على مفتي الديار السعودية الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبدأ حياته العملية بالتدريس وعضوية المجالس العلمية بالجامعات، وهو خطيب جامع الإمام تركي بن عبدالله “الجامع الكبير” بالرياض، وأشهر خطباء مسجد نمرة، وله عدة مؤلفات شرعية تشمل: الفتاوى، والعقائد، وأحكام الحلال والحرام، إضافةً إلى كتب أخرى مصنفة من مجموع الفتاوى التي أفتى بها الشيخ في عدد من البرامج والمناسبات المختلفة.

درس عبدالعزيز آل الشيخ كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، والأربعين النووية على يد مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلال ست سنوات، وأخذ علم الفرائض عن مفتي المملكة السابق عبدالعزيز بن باز، وتعلم من عبدالعزيز بن صالح المرشد علم النحو، إضافة إلى علم الفرائض والتوحيد.

كما درس على يد عبدالعزيز الشثري متني “عمدة الأحكام” و”زاد المستنقع”، والتحق في دراسته النظامية بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، والتحق بعده بكلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتخرج فيها متخصصا في العربية وعلوم الشريعة، وذلك في العام الجامعي 1964-1965.

في عام 1965م، عُيِّن عبدالعزيز آل الشيخ مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، واستمر فيه ثماني سنوات، قبل أن ينتقل إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليعمل فيها أستاذا مساعدا عام 1979، ثم أستاذا مشاركا عام 1980، إضافة إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، كما أصبح عضوا في عدة مجالس علمية للجامعات السعودية.

تولى عبدالعزيز آل الشيخ الإمامة والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة محمد بن إبراهيم عام 1969، ثم إمامة الجمعة في مسجد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف العام الذي يليه، ثم انتقل إلى إمامة جامع الإمام تركي بن عبدالله، وله جهود كبيرة في إلقاء الدروس والمحاضرات، والمشاركة في الندوات والبرامج الدينية الإذاعية والمتلفزة.

في عام 1982، عيِّن إماما وخطيبا بمسجد نمرة بعرفة، وعضوا في هيئة كبار العلماء عام 1987، وفي عام 1991، أصبح عضوا متفرغا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي عام 1995 بتعيينه نائبا للمفتي العام للمملكة بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير بتاريخ 14 مايو 1999، بعد وفاة المفتي السابق عبدالعزيز بن باز.