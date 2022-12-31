وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر

قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر توفي اليوم السبت 31\12\2022 في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان.

وأضاف المتحدث في بيان مكتوب “يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، كشف البابا فرنسيس أنه كان يزور سلفه بشكل متكرر.

وتحدث البابا فرنسيس عن بنديكتوس باعتباره “قديسا” ورجلا يتمتع بحياة روحية سامية، وقال إنه صاف ويتمتع بروح الدعابة.

وأضاف لصحيفة ايه بي سي الإسبانية: “يتحدث بهدوء لكنه يتابع حديثك”.

وكان البابا بنديكتوس السادس عشر، واسمه الحقيقي جوزيف راتزينغر، يبلغ من العمر 85 عاما عندما فاجأ الكاثوليك في جميع أنحاء العالم في فبراير/شباط 2013 بقراره التنحي، بعد أقل من ثماني سنوات من انتخابه.

وهو أول بابا يتنحى منذ البابا غريغوري الثاني عشر عام 1415.

وذكر في بيان تخليه عن المنصب تدهور صحته الجسدية والعقلية، ويعيش البابا الألماني الأصل منذ ذلك الحين حياة هادئة في دير ماتر إكليسيا.