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وفاة “بطل كمال أجسام” صيني بكورونا.. رفض ارتداء “كمامة”

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قالت وسائل إعلام، إن بطل كمال الأجسام المحلي، كيو جون، توفي عن عمر يناهز الـ72 عاما، بسبب إصابته بمرض كورونا.

ولفتت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى أن كورونا لم يمهل جون أكثر من أربعة أيام فقط، علما بأنه أدخل المشفى قبل يوم واحد من وفاته، بسبب شح الأسرّة المتاحة للمرضى في مدينة ووهان.

 

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اللافت أن أسرة جون قالت إنه بالرغم من تفشي كورونا في ووهان، فقد واصل بطل الأجسام المسنّ نشاطه الاعتيادي، إذ خرج بشكل مستمر للأماكن العامة، مع رفضه ارتداء قناع للوجه، وهو ما سهل تلقيه العدوى القاتلة.

وبرغم كبر سنه، إلا أن كيو جون كان من أنشط الرياضيين المسنين في الصين، ودائما ما كان يمارس رياضة الضغط لمدة ثلاث ساعات متواصلة في إحدى الحدائق.

وأعلنت الصين عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من ألف، فيما وضعت السلطات خططا للاستعداد لعودة الملايين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة بعد مدها.

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