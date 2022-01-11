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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي

11 - يناير - 2022
رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

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توفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً فجر الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتعالج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال روبرتو كويللو في تغريدة عبر “تويتر” إنّ “دافيد ساسولي توفي في 11 كانون الثاني في الساعة 01:15 صباحاً في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتعالج” منذ نهاية كانون الأول. وأضاف أنّ “مكان الجنازة وزمانها سيعلَن عنهما في الساعات القليلة المقبلة”.

وكان كويللو أعلن عصر الإثنين أنّ ساسولي يرقد في المستشفى منذ 26 كانون الأول “بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة”، مشيراً إلى أنّ رئيس البرلمان الأوروبي ألغى تالياً كلّ أنشطته الرسمية.

وساسولي الذي عانى في الماضي من سرطان في الدم أُدخل إلى المستشفى في نهاية أيلول إثر إصابته بالتهاب رئوي أبعده عن البرلمان أسابيع عدّة.

ودخل ساسولي المعترك السياسي من بوابة الإعلام إذ كان مذيعاً لنشرات الأخبار التلفزيونية في بلده، وفي 2019 انتخب رئيساً للبرلمان الأوروبي لولاية مدّتها عامان ونصف العام، أي نصف مدّة الولاية التشريعية التي تستمر خمس سنوات.

ومع أنّ ولايته على رأس البرلمان كانت قابلة للتجديد عند انتهائها هذا الشهر، فقد سبق وأعلن أنّه لن يترشّح لولاية ثانية.

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