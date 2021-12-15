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وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

15 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2021 9:17 صباحًا

رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

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توفي فجر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، فايز الطراونة، عن عمر ناهز الـ72، بعد معاناة مع مرض عضال.

وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء في الأردن مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، حيث عمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

وولد فايز الطراونة في العاصمة عمان في 1/5/1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.

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