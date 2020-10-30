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وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق

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مسعود يلماز

مسعود يلماز

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توفي رئيس الوزراء التركي الأسبق، مسعود يلماز، عن عمر ناهز 73 عاما، حيث كان يتعالج في مستشفى بمنطقة شيشلي باسطنبول.

وولد مسعود يلماز في مدينة اسطنبول في 6 تشرين الثاني عام 1947، وتخرج من قسم الاقتصاد والمالية في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة عام 1971، ودرس الماجستير في جامعة كولن الألمانية، وعمل مديرا في القطاع الخاص.

وفي عام 1983 بات عضوا مؤسسا في حزب “الوطن الأم” وتولى رئاسة الحزب بين عامي 1991 و2002، وشغل مقعدا في البرلمان عن ولاية ريزة، لمدة 5 دورات، ومناصب وزارية عدة بينها الخارجية.

وتولى رئاسة الوزراء 3 مرات في الحكومات رقم 48 و53 و55 (بين 1991 و1999).

وفي 5 ايار الماضي خضع يلماز لعملية جراحية في الدماغ.

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