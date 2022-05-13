الجمعة 12 شوال 1443 ﻫ - 13 مايو 2022 |
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وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد

منذ ساعة واحدة
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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أعلنت وكالة الأنباء الإمارتية، الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت عبر حسابها في “تويتر”، “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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