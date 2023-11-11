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وفاة رضيع في حواضن مجمع الشفاء في غزة لنقص أجهزة دعم الحياة

منذ ساعة واحدة
مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة

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حذر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة نت أن هناك جرحى وشهداء ملقون على الأرض عند بوابة مستشفى الشفاء.

وأكد القدرة في حديث مع الجزيرة أن مجمع الشفاء بات ساحة مفتوحة للقصف الإسرائيلي من كل جانب، مشيراً إلى أن المجمع فقد آخر شريان حياة له وهو المولد الكهربائي الصغير.

ووصف الوضع في مجمع الشفاء بأنه كارثي وخطير جدا.

كما أعلن القدرة عن فقدان طفل من أصل 37 في الحواضن بسبب نقص أجهزة دعم الحياة، ومشيراً إلى أن المجمع الطبي خرج عن الخدمة تماما.

وناشد عدة جهات وقف ما يحدث في محيط مستشفى الشفاء دون استجابة، فقد استشهد 5 جرحى مؤخرا بسبب عدم توفر العلاج.

وأضاف “نحاول فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأساليب بدائية، والاحتلال الإسرائيلي قرر مصير المواطنين الموجودين داخل مجمع الشفاء، ولم نستطع اليوم إحصاء عدد الضحايا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت”.

وأعلن أيضاً أن الصليب الأحمر أخبرهم أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق.

    المصدر :
  • الجزيرة

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