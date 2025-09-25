الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
وفاة سجينة في إيران واتهامات للسلطات بتأخير الرعاية الطبية

منذ 45 دقيقة
سجن إيراني

توفيت سجينة في إيران متهمة بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة في المستشفى اليوم الخميس بعد أن ظلت لعشرة أيام تعاني من نوبات الصرع، وألقت منظمات لحقوق الإنسان باللوم على السلطات متهمة إياها بالتقاعس عن توفير الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وتتعامل السلطات في إيران بحساسية مع اتهامات سوء معاملة المحتجزين منذ أن أثارت وفاة امرأة شابة في أثناء احتجازها في عام 2022 أكبر احتجاجات على مستوى البلاد منذ عقود.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن سمية رشيدي البالغة من العمر 42 عاما كانت تعاني من نوبات الصرع قبل أن تسوء حالتها الصحية في 15 سبتمبر أيلول، وتلقت علاجا أوليا من الطاقم الطبي في السجن ثم نقلت إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن طبيب أعصاب وطبيبا عاما زاراها عدة مرات خلال فترة احتجازها.

وذكرت الوكالة أن سمية كانت متهمة بالتواصل مع جماعة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة وبنشر مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أعمال تخريب، من بينها إشعال النيران في مقرات تابعة لقوات الباسيج شبه العسكرية الدينية ومداخل بعض المساجد.

    المصدر :
  • رويترز

