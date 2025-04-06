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وفاة شخصين جراء سيول بولاية كنتاكي الأمريكية

منذ 19 ساعة
سيول بولاية كنتاكي الأمريكية

سيول بولاية كنتاكي الأمريكية

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قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير، اليوم الأحد “إن شخصين لقيا حتفهما وجرى إغلاق أكثر من 500 طريق في الولاية بسبب العواصف والسيول التي أودت أيضا بحياة أكثر من 12 شخصا خلال الأيام الماضية في ولايات أخرى بجنوب ووسط البلاد”.

وأضاف بيشير على منصة إكس “تشهد ولايتنا كنتاكي سيولا لم يسبق لها مثيل وأغلقنا أكثر من 500 طريق… فقدنا بالفعل اثنين من مواطنينا”.

وقالت الشرطة في مدينة فرانكفورت، عاصمة ولاية كنتاكي، إن أحد القتيلين بالولاية طفل يبلغ من العمر تسع سنوات كان يسير صوب محطة حافلات مدرسته صباح يوم الجمعة عندما اجتاحت السيول المنطقة.

وقال بيشير اليوم إنه جرى إخلاء عدد كبير من المنازل والحد من إمدادات المياه في فرانكفورت، مضيفا أن مكاتب الولاية في المدينة ستكون مغلقة غدا الاثنين.

وتسببت عاصفة ربيع قوية في سقوط وفيات في مناطق بالولايات المتحدة امتدت من تكساس إلى أوهايو خلال الأيام الماضية.

ووفقا لإدارة الصحة المحلية، سجلت ولاية تنيسي 10 وفيات خلال هذه الفترة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالتي وفاة جرى تسجيلهما في ولاية ميزوري وحالة واحدة في كل من أركنسو وإنديانا ومسيسبي.

    المصدر :
  • رويترز

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