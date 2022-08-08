وفاة شخص رابع بسبب سيول في نيومكسيكو الأميركية

غرق رجلٌ في شمال ولاية نيومكسيكو الأميركية عندما اجتاح سيل منطقة خلّفها أكبر حريق في‭ ‬تاريخ الولاية، وفقا لصاحب مزرعة محلي.

وهذه هي رابع وفاة ترد أنباء بشأنها خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين.

وأفاد صاحب المزرعة “كيني زامورا” بأن السيل جرف شاحنة الرجل الصغيرة من الطريق السريع 434 في نحو الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على بعد 15 كيلومترا تقريبا شمال شرق بلدة مورا، مضيفًا أن سيارة الرجل عُثر عليها في مزرعته.

ولم ترد شرطة ولاية نيو مكسيكو بعد على طلب للتعليق.

وجاء الحادث بعد مقتل ثلاثة أشخاص جراء سيول يوم 21 يوليو تموز، في جزء من منطقة حرائق الغابات بالقرب من بلدة لاس فيغاس في نيو مكسيكو.

وقال زامورا إن هذا كان خامس سيل يضرب مزرعته.

هذا ودمرت حرائق الغابات والفيضانات اللاحقة منطقة مساحتها 45 ميلا من جبال سانجر دي كريستو شمال شرق سانتا في حيث احترقت منطقة بحجم لوس انجليس.