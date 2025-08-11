وفاة شخص في انفجار بمصنع تابع لشركة "يو.إس ستيل" الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية “إن انفجارا وقع في مصنع تابع لشركة يو.إس ستيل بالقرب من بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، اليوم الاثنين، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين فيما لا يزال شخصان على الأقل في عداد المفقودين”.

وشوهدت فرق الإطفاء وهي تُكافح ألسنة اللهب وسط تصاعد دخان كثيف من المنشأة.

ووقع الانفجار حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا في مصنع يو.إس كليرتون كوك ووركس المملوك لشركة يو.إس ستيل.

وقال جيم مادالينسكي المتحدث باسم شرطة مقاطعة أليجيني إن شخصين على الأقل في عداد المفقودين، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة وعدة إصابات.

ولم تُعرف بعد مدى خطورة الإصابات، لكن تقارير إخبارية أفادت بأن عدة أشخاص نُقلوا إلى وحدات معالجة الحروق في المستشفيات.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات عن سبب الانفجار.

وقال جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا في منشور على موقع إكس إن إدارته على اتصال بالمسؤولين المحليين في مدينة كليرتون لمتابعة تعاملهم مع الانفجار.

وأضاف “لا يزال موقع الانفجار نشطا، وعلى السكان القريبين اتباع تعليمات السلطات المحلية”.