استمع لاذاعتنا

وفاة عالم روسي يعمل على لقاح ضد كورونا بظروفٍ غامضة

منذ 5 ساعات
وفاة عالم روسي يعمل على لقاح ضد كورونا بظروفٍ غامضة

وفاة عالم روسي يعمل على لقاح ضد كورونا بظروفٍ غامضة

A A A
طباعة المقال

عُثر على العالم الروسي البارز، ألكسندر ساشا كاغانسكي (45 عاماً) الّذي كان يعمل على لقاح لفيروس كورونا والّذي اشتهر بعمله في مكافحة السرطان، جثّة في ظروفٍ غامضة في سان بطرسبرغ بروسيا.

وفي التّفاصيل، فسقط ألكسندر بملابسه الدّاخلية من نافذة في الطابق الرابع عشر من مبنى شاهق بالإضافة إلى إصابته بطعنات في جسمه.

وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً في جريمة القتل، واعتُقل رجل مشتبه به أفاد أنّ كاغانسكي كان في حالة اضطراب نفسي قبل وفاته فطعن نفسه بالسكين وقفز من الشرفة بعد محاولة إيقافه.

ويُشار إلى أنّ هذه الحادثة هي السابعة بعد وفاة ستة روسيين سقوطاً من نوافذ المستشفيات في وقت سابق من هذا العام. وكان خمسة أشخاص من الضحايا يتعالجون من فيروس كورونا، فيما كان إحدى الضحايا طبيباً اشتكى من نقص معدّات الوقاية الشخصية.

    المزيد من أخبار العالم

    إيطاليا تسجل قفزة بوفيات كورونا اليومية
    كورونا
    قفزة بوفيات كورونا اليومية في إيطاليا
    إيران تواصل انتهاك القانون الدولي
    الأمم المتحدة: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي
    قارة أنتاركتيكا
    كورونا
    كورونا يغزو آخر قارات العالم.. قارة أنتاركتيكا تسجل إصابات بالفيروس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا في بريطانيا
    رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
    القرين "تعبيرية"
    القرين هذا ما قد يسببه لك.. فكيف تسيطر عليه ويسيطر عليك؟
    مبنى بي بي سي
    بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا