وفاة عاملَين في حريق خط أنابيب نفط بحقل الزبير العراقي

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2025 12:22 مساءً
دخان يتصاعد من حريق في خط أنابيب نفط في حقل زبير النفطي بالعراق، بالقرب من البصرة، العراق، 26 أكتوبر 2025. رويترز

أفاد مسؤولون في حقل الزبير النفطي بالعراق بأن عاملين على الأقل لقيا حتفهما جراء حريق اندلع في خط أنابيب اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا.

وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب. وتسبب الحريق في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في جزء من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقل الزبير إلى مستودعات مجاورة.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان “حصل حادث تسرب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ”.

وأكدت الوزارة في بيانها وفاة موظف في شركة نفط البصرة وإصابة أربعة أشخاص أخرين.

وذكرت أن “مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل”.

وأشار المسؤولون إلى أن بعض العمال المصابين تعرضوا لحروق خطيرة وما زالوا في حالة حرجة مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.

وقال أحد المسؤولين في حقل الزبير إن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بالحريق لكنه أكد على ضرورة إخماده سريعا لتجنب تعليق جزئي لبعض عمليات التحميل.

    المصدر :
  • رويترز

